Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani , giornalista, ha elogiato così lo splendido campionato dell'Inter sin qui: "Lautaro è arrivato a 101 gol a 26 anni, il che vuol dire che può arrivare in carrozza a 200 se continua su questi ritmi sia fisici che di realizzazione. L'Inter è a quota media 100,64 punti in questo campionato: non credo ci fosse una persona che potesse ad inizio anno prevedere questo, c'è chi addirittura la prevedeva quinta... L'Inter può fare 100, la vera domanda che io faccio, al netto del ritmo sovrumano, è: interessa all'Inter fare 100 punti?

Domani l'Inter ha la finale scudetto: se vince con l'Atalanta va a +12 a 12 giornate dalla fine e il campionato è finito. E poi può andare ad una media di 2 punti a partita serenissima e vincerebbe comunque in carrozza. L'anno scorso per arrivare in finale di Champions, ha dovuto buttare via il campionato: quest'anno, vincendo con l'Atalanta, praticamente lo vince e può fare una grande corsa verso non i 100 punti ma avere tutte le energie per giocarsi di nuovo la Champions".