"La media punti in campionato è di 2,64, vicina al 2,68 della Juventus 2013/14 record di punti (102) in serie A. Ma, come detto, all’Inter questo record interessa zero perché è una conseguenza, non una causa. Come a Inzaghi importa poco aver raggiunto le 10 vittorie consecutive per la prima volta da quando allenai nerazzurri. Forse è più interessante annotare i già famosi 38’ in cui l’Inter è rimasta in svantaggio in campionato finora (27’ contro il Sassuolo, 6’ contro la Juventus, 5’ contro la Roma) perché raccontano la mentalità della squadra".