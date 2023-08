Tuchel: “Pavard vuole andarsene, è il suo desiderio. Per il sostituto…”

Dopo la vittoria per 3-1 contro l’Augsburg, Thomas Tuchel ha parlato ancora di Bejamin Pavard. In particolare, della ricerca di un difensore del Bayern Monaco: “Abbiamo ancora qualche giorno. Benjamin ha saltato la partita di oggi per un problema alla schiena, ma non è nulla di troppo serio. È un nostro giocatore, questa oggi è la situazione. Ha detto che vuole andarsene, questo è il suo desiderio. Il Bayern continuerà a muoversi per il sostituto”, ha detto in merito.