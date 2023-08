Le parole del tecnico tedesco: "Capiamo che Benji voglia andare all'Inter ma per completare un trasferimento non c'è solo una strada"

Intervenuto ai microfoni di DAZN Germania prima del match con l'Augsburg, Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard: "Ha qualche problema quindi non è con la rosa, capiamo che Benji voglia andare all'Inter ma per completare un trasferimento non c'è solo una strada da considerare. Dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà".