Attacco Inter, gerarchie tutte da stabilire: Sanchez sfida Thuram e Arnautovic

L'attacco dell'Inter ha cambiato quasi completamente volto: rispetto alla scorsa stagione non ci sono più Dzeko, Lukaku e Correa, sostituiti da Thuram, Arnautovic e Sanchez. L'unico elemento di continuità con il passato è Lautaro Martinez: il neo capitano nerazzurro è al momento la sola certezza di Inzaghi in avanti, in attesa che i nuovi comincino a dare segnali. Le gerarchie, come scrive Tuttosport, sono ancora tutte da stabilire: "La situazione è chiara, Sanchez sa quali sono le attuali gerarchie, ma nulla vieta che il campo dica poi un'altra cosa. Anche perché è indiscutibile che oggi l'unica vera certezza dell'attacco nerazzurro sia capitan Lautaro Martinez".

In 3 per una maglia

"Thuram, Arnautovic e lo stesso Sanchez rappresentano tutti delle incognite, chi per il tempo di ambientamento, chi per questioni caratteriali e di resa a grandi livelli, chi per condizioni fisiche. Non partono alla pari, perché il club ha puntato tanto - pure economicamente - sul francese figlio d'arte e perché l'ex tripletista Arnautovic rappresenta quel centravanti fisico che tanto ha reclamato Inzaghi in estate, ma è chiaro che un conto sarebbe stato avere la coppia Lautaro-Lukaku, intoccabile sulla carta, un conto tre giocatori che Inzaghi potrebbe inizialmente ruotare alla ricerca dell'incastro migliore".