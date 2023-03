Tuttosport: “Zhang, l’8 marzo l’udienza a Milano. E ci sono altri 3 fronti aperti”

La prossima sarà una settimana molto intensa per il presidente dell'Inter Steven Zhang. Il numero uno del club, infatti, avrà da pensare a diverse questioni extra-campo, come scrive Tuttosport nella sua edizione odierna: "Alina Zama darà il “calcio d’inizio” dell’udienza presso il tribunale di Milano l’8 marzo alle 10. Lì i creditori chiederanno la cancellazione della delibera grazie a cui l’Inter non versa più lo stipendio a Zhang come presidente (secondo le stime dell’accusa la somma ammonterebbe a 914mila euro annui). In tal senso, Steven risulta non avere né beni né immobili in Italia.