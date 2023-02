Suning, cessione imminente? “Ecco cosa ha detto Zhang a chi gli sta vicino”

"Anche alla luce dell’ormai prossima scadenza con Oaktree, sono attese sul fronte societario importanti novità entro primavera. Certo è - anche se le due situazioni non sono strettamente correlate - che l’8 marzo si terrà a Milano la prima udienza per la causa intentata per il mancato pagamento di oltre 300 milioni nei confronti di China Construction Bank Asia (il fronte legale si estende anche a Hong Kong e negli States, dove sono stati aperti analoghi procedimenti). Zhang ha sempre ribadito a chi gli sta vicino la volontà di tenersi l’Inter, anche se è evidente come l’auto-finanziamento imposto da Suning non può portare lontano, in assenza di un socio che possa puntellare il club", conferma il quotidiano.