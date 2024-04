Il gol del centrocampista Frattesi nel recupero scatena tutti i nerazzurri presenti a Udine, sia sugli spalti che in campo

Dopo essere passata in svantaggio per il gol di Samardzic, l'Inter è riuscita nel secondo tempo a ribaltare il risultato e a battere l'Udinese. Prima Calhanoglu su rigore, poi Frattesi nei minuti di recupero. Il gol del centrocampista scatena tutti i nerazzurri presenti a Udine, sia sugli spalti che in campo.