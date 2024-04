"La corsa dell'Inter continua, con una vittoria al quinto minuto di recupero, segnata più per fame che per progetto da un giocatore subentrato. Come contro l'Empoli nella scorsa giornata, quando a fare il secondo gol è stato Sanchez, messo in campo in corsa anche lui. Frattesi ha fatto quel che faceva Tonali al Milan, nei finali di partita di due campionati fa: ha aspettato come uno squalo che gira intorno a una rete da pesca, e si è avventato sulla prima preda utile. Sarà probabilmente la sua zampata a essere ricordata come il gol dello scudetto".