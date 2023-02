Gds – Gli altri tifosi seguiranno la Curva? Per ora valanga di insulti per Skriniar ma…

Il difensore dell'Inter, che andrà via a costo zero, non sarà più capitano della squadra ma tornerà regolarmente al suo posto da titolare

Milan Skriniar ha chiarito il suo punto di vista con compagni e Curva Nord. Il difensore dell'Inter, che andrà via a costo zero, non sarà più capitano della squadra ma tornerà regolarmente al suo posto da titolare.

Ma come reagirà il resto dello stadio, per altro in una partita delicatissima come il derby?

"Di certo, non sarà la curva a contestarlo perché ieri una delegazione di ultras ha chiesto e ottenuto un incontro col difensore ad Appiano. Alla fine, la Nord ha diffuso pure un comunicato conciliante sul faccia a faccia: «Dopo aver ascoltato le sue ragioni, abbiamo deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciarci. Invitiamo fin d’ora gli interisti a rispettarlo: l’Inter prima di tutto sempre». Chissà se il resto dei tifosi li ascolteranno visto che, al momento, i social di Skriniar sono riempiti di insulti, spiacevoli e variegati. Alla fine, però, la differenza la farà come sempre il campo: basterebbe che lo slovacco liberasse la testa da altri pensieri e non ricadesse nelle isterie viste con l’Empoli. Insomma, che tornasse semplicemente se stesso", evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport.