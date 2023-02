Inter, Curva Nord: “Nessun rancore per Skriniar. L’abbiamo incontrato, rispettiamo la scelta”

Dopo essere stato escluso contro l'Atalanta, Skriniar potrebbe tornare in campo già domenica contro il Milan, come fatto capire anche da Inzaghi. Nessun problema per il difensore che vuole onorare la maglia fino alla fine. Per questo la Curva Nord non si schiererà contro il giocatore. Questo il comunicato della tifoseria nerazzurra: