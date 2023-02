Inter, discorso di Skriniar al gruppo. Risposta netta dei compagni, anche quelli più delusi

Pronto a dare tutto per l'Inter , fino all'ultimo giorno di contratto. Milan Skriniar, ed è questo il retroscena che emerge dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato molto chiaro con i compagni in un discorso tenuto martedì, quando era ormai sfumato il passaggio al PSG a gennaio. Ecco la reazione dello spogliatoio:

"Prima della sfida alla Dea, Skriniar ha seguito la liturgia del gruppo in ritiro e solo alla fine si è diretto a casa anziché a San Siro: durante la mattina di martedì, quando era diventato ormai certo il mancato passaggio a gennaio al Psg, Milan ha voluto fare quattro chiacchiere con gli altri leader del gruppo, da Handanovic a Lukaku. Ha ribadito ai compagni che fino all’ultima gara il suo impegno sarà massimo. I compagni, perfino quelli più delusi, hanno ribadito che la fiducia nella professionalità di Milan non è mai stata in discussione".