Vanni (Repubblica): “Intervistai Stankovic, mi disse che Mourinho prima della finale di Madrid…”

Franco Vanni , noto giornalista di Repubblica, ha svelato un interessante retroscena su José Mourinho. In particolare, un aneddoto sulla finale di Champions League vinta dall’ Inter dello Special One contro il Bayern Monaco a Madrid.

“Mourinho? Intervistai Stankovic tempo fa e mi disse che in realtà parlava poco. Prima di Madrid disse soltanto: “Le finali sono fatte per essere vinte”. Io so che Mou in realtà è molto essenziale e asciutto, gli vengono però attribuite sempre tante frasi leggendarie”, le parole di Vanni.