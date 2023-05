Asensio dice addio al Real, Romano svela: “È stato molto vicino all’Inter, ora…”

Un interessante retroscena che riguarda il mercato dell' Inter , raccontato da Fabrizio Romano . Ecco le sue dichiarazioni al canale Twitch di SOS Fanta su Marco Asensio , che lascerà il Real Madrid a parametro 0 in estate.

"Asensio ha rifiutato l'offerta di rinnovo del Real Madrid e ora potrà andare via a parametro 0. Vederlo in Italia? Quando era al Maiorca, Asensio era vicino all’Inter. Era un ragazzino, era il 2015/16, poi è andato al Real Madrid. Non c'è nulla di avanzato ora, il Milan un anno fa aveva preso informazioni, che al club piaccia è sicuro. C'è tanta concorrenza, anche club inglesi e il PSG", le parole di Romano.