Young: “Inter la scelta migliore che potessi fare. Scudetto? Sembra Incredibile”

Le parole dell'esterno nerazzurro: "Vincere la Premier League e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello è semplicemente incredibile"

Marco Astori

Ashley Young, esterno dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sports UK. Il primo tema affrontato dall'esterno inglese è stato il razzismo e il trash-talking sui social: "L'abuso razzista sui social media è disgustoso. Nessuno lo vuole. Nessuno vuole vederlo. Spero che il boicottaggio faccia svegliare le società di social media e fare qualcosa al riguardo, perché è durato troppo a lungo. Spero che il boicottaggio aiuti e induca le società di social media ad alzarsi e iniziare a far sparire questi troll e farli smettere per sempre. Io non ho mai ricevuto abusi razziali sui social, ma ho parlato con amici che l'hanno subito ed è orribile.

Sui social media le persone mi parlano male tutto il tempo. Penso che le società di social media debbano iniziare a sradicarli, fare qualcosa al riguardo, svegliarsi e vedere che non è giusto, che non dovrebbe accadere e che il tema deve essere affrontato. Ne parliamo ogni giorno, dopo ogni partita. È disgustoso, è disgustoso da sentire ed è disgustoso da vedere. Non vogliamo più vedere queste cose e vogliamo solo che le società di social media ora inizino a fare qualcosa al riguardo. I giocatori subiscono ancora abusi razzisti e non sta realmente accadendo nulla: che sia la FA a parlare alle società di social media, UEFA, FIFA. Penso che debbano prendere più controllo della situazione e fare qualcosa al riguardo".

Lo scudetto

Young ha poi parlato delle sue sensazioni dopo la vittoria dello scudetto: "Sembra incredibile a essere onesti. Vincere la Premier League e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello è semplicemente incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora guardo indietro e penso di aver preso la decisione giusta. Ho sempre voluto andare via e vincere. Ho quell'ambizione e quella voglia di vincere. Ovviamente nella prima stagione siamo arrivati ​​alla finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso. Abbiamo anche perso il campionato di un punto e penso che questo potrebbe averci spronato per questa stagione a prenderci un trofeo e vincere la Serie A. Andare all'Inter è stata la decisione migliore che potessi prendere".

La Superlega

Chiosa di Young sulla Superlega: "Non la volevamo come giocatori, basta: chiaro e semplice. Per me era destinata al fallimento. Per noi giocatori si trattava solo di concentrarci sulle partite che avevamo in programma. Dovevamo continuare a vincere le partite, avevamo un campionato da vincere. Qualunque cosa stesse succedendo con i proprietari o chiunque fosse, abbiamo lasciato che se ne occupassero loro: ci siamo concentrati solo sul campo".