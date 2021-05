Inter, Zhang non si ferma allo scudetto. Steven ha parlato con i dirigenti e ha…

Dopo la conquista dello scudetto, l'Inter guarda già al futuro. Il ritorno di Steven Zhang a Milano servirà a fare chiarezza

Dopo la conquista dello scudetto, l'Inter guarda già al futuro. Il ritorno di Steven Zhang a Milano servirà a fare chiarezza, quella che Antonio Conte ha citato più volte nelle ultime settimane. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , né Steven né Jindong immaginano un’Inter senza Conte. "Peraltro, Steven ha già avuto modo di incontrare i dirigenti in questi giorni a Milano: a loro ha già delineato quel che potrà fare il club sul mercato, l’obiettivo del contenimento dei costi, l’eventualità di una cessione tra i titolari attuali, la necessità che la prossima sessione non si chiuda con il segno meno davanti. Sarà importante il confronto con Conte, capire anche le esigenze del tecnico".

"Ma che l’Inter abbia in testa di continuare a lottare al vertice è supportato anche dalle parole della proprietà. «Nei momenti di più grande difficoltà il nostro coraggio si è rafforzato. Lo scudetto non è la conclusione ma l’inizio del cammino dell’Inter. Spero che tutti continuino a sentire la fame di vittoria, a dare tutto per i colori nerazzurri, a lottare per i nostri obiettivi». La lettura è chiara: Zhang non si ferma allo scudetto. Non è giusto aspettarsi un mercato da fuochi d’artificio. E neppure una squadra che di colpo colmi il gap con le grandi d’Europa. Ma che si riparta da campioni d’Italia con l’obiettivo di confermarsi, questo sì".