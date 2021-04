Superlega, battaglie legali in arrivo? La norma Gravina aiuta Inter, Milan e Juve

Secondo quanto riportato da La Stampa, la norma anti-Superlega, varata da Gravina, può rappresentare un assist per le italiane

Nei giorni scorsi, il presidente della FIGC Gravina ha varato la norma anti-Superlega, in modo da scoraggiare i tre club italiani (Inter, Milan e Juve) a prendere parte alla Superlega. Tale normativa potrebbe rappresentare un assist per i tre club, in caso di dispute legali.

"Le sanzioni anti-Super Lega, varate dalla Figc per escludere dal prossimo campionato chi resterà nella cornice societaria del torneo elitario subito congelato, potrebbero paradossalmente produrre un risvolto vantaggioso per Juventus, Inter e Milan in caso di dispute legali interne con gli altri fondatori. In particolare con il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che non demorde. Il contratto tra JP Morgan e i dodici club prevede come condizione sospensiva proprio la possibilità per le squadre di continuare a giocare nei rispettivi nazionali. Di fronte alla possibilità di sanzioni sportive, l’accordo potrebbe quindi diventare inefficace nei confronti di Juventus, Inter e Milan", spiega infatti l'edizione odierna de La Stampa. Perez, infatti, sta spingendo per ottenere dal Tribunale di Madrid un'ordinanza che sancisce l'illegittimità dell'estromissioni delle squadre.