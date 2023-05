Zazzaroni: “Inter, c’è chi non vuole Inzaghi. Niente nomi perché mi chiamano e mi fanno…”

Ivan Zazzaroni ha parlato così della stagione dell'Inter e di Inzaghi: "Malissimo in campionato, benissimo nelle Coppe: non so perché"

Intervenuto ai microfoni di Pressing in onda su Canale 5, Ivan Zazzaroni ha parlato così della stagione dell'Inter e, in particolar modo, del futuro di Inzaghi:

"Non sono ancora così convinto che Inzaghi abbia riconquistato posizioni, c'è qualcuno, dalle parti interiste, che non gradisce Inzaghi ma non vorrei fare nomi e cognomi. Non li faccio perché è tardi e mi telefonano il giorno dopo e mi fanno cazziatoni anche se a volte non rispondo"

"Inzaghi vive una stagione particolare, ha la squadra più forte in termini di potenziale con 3 attaccanti più uno che altri non hanno e ha fatto malissimo in campionato ma benissimo nelle Coppe, non so perché. E' la teoria degli opposti, non trovo il punto d'equilibrio. Posso solo dire che è la squadra più forte potenzialmente, ha tanti cambi che possono cambiare la partita da un momento all'altro. Ad oggi la conferma di Inzaghi non è ancora sicura"