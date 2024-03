Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così del futuro societario dell'Inter: "Se restasse Zhang mi stupirebbe moltissimo e mi spiacerebbe per gli interisti. Giudice ha saputo di un conflict check, ovvero un eventuale compratore vuole sapere se ci sono altri advisor presenti su quest'operazione. E questo presuppone poi si vada verso una due-diligence e poi una proposta d'acquisto: se sia Oaktree che ha trovato l'investitore o un altro, non lo sappiamo. Dopo aver fatto i complimenti al management dell'Inter, che tiene la barca a galla e vince, bisogna pensare al futuro e non c'è futuro con Zhang: questo è il mio pensiero e non solo mio".