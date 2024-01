Zazzaroni: “Purtroppo l’Inter vincerà facile contro il Napoli. I giocatori ridono ma…”

In studio a Mediaset, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così prima della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. “Invece di un difensore come Mario Rui, lui mette un centrocampista come Zerbin. Lui giocava anche con Garcia… Gli interisti sorridono perché vincono, se perdessero sarebbe diverso. È una banalità, ma è così, il calcio è molto semplice. L’Inter è la più forte del campionato, ci mancherebbe che non ridesse. Bisogna vedere se riderà ancora a fine campionato... Oggi non credo che il Napoli abbia grandi chance, purtroppo no. Sanchez vuoi che pianga? Prende 5 milioni all’anno… Inzaghi è uno specialista in Italia delle gare secche, una capacità di arrivare all’appuntamento che è di pochissimi allenatori.