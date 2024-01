Inter, Darmian: “Tanta fiducia, ma non sarà facile. Vogliamo questo trofeo”

Pochi minuti al calcio d'inizio di Napoli-Inter, è il momento delle parole dei protagonisti. Per l'Inter c'è Matteo Darmian, che ai microfoni di Sport Mediaset presenta le insidie del match in programma alle 20 italiane a Riad. Queste le sue considerazioni: "C'è tanta fiducia, ma sappiamo che non sarà una partita facile. L'avversario ha grande qualità, dobbiamo scendere in campo con attenzione e determinazione come fatto con la Lazio.