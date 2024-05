Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è in chiusura il finanziamento con il fondo Pimco

Con cinque giornata d'anticipo, l'Inter si è laureata campione d'Italia. Una stagione incredibile quella della squadra di Inzaghi. Con la seconda stella sul petto, adesso l'attenzione è diretta sul futuro societario. Il debito con Oaktree scade il 20 maggio e Steven Zhang accelera per trovare la soluzione definitiva.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è in chiusura il finanziamento con il fondo Pimco. Per sciogliere gli ultimi dettagli serviranno un paio di settimane, dunque si andrà giusto a ridosso della scadenza del 20 maggio.