Tra i corridoi di viale della Liberazione negli ultimi giorni non è passata inosservata la presenza sia di alcuni membri del board del fondo americano, che ha erogato il finanziamento nel 2021, sia di altri top manager di Goldman Sachs, uno dei due “advisor” assieme a Raine Group incaricati di cercare nuovi partner per Suning. Prima si sono gustati il gol di Arnautovic all’Atletico direttamente dalle poltroncine rosse di San Siro e poi hanno approfittato del viaggio milanese per parlare di conti. In ballo gli oltre 350 milioni (275 più interessi) da restituire in base a un prestito che, come garanzia, aveva proprio il pegno delle azioni del club”, si legge.