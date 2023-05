Zhang, messaggio all’Inter. Pronto il premio per la finale, gelo con Cardinale

Buona la prima per l'Inter, che batte 0-2 il Milan nell'andata delle semifinali di Champions League. Al termine dell'euroderby vinto il presidente Steven Zhang è andato negli spogliatoi per complimentarsi con i ragazzi e, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro: "Steven Zhang esulta in tribuna ed è pronto ad aprire il portafoglio: due milioni di euro lordi è il premio che la società pagherà ai giocatori della rosa in caso di qualificazione alla finale. Il presidente era visibilmente soddisfatto alla fine della partita. E infatti è voluto scendere negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra e con l'allenatore. A tutti però ha tenuto a mandare un messaggio di attenzione: «Non è finita, ragazzi. Ora mettiamo la testa sul Sassuolo, poi pensiamo al ritorno».