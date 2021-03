Inter, la mossa di Zhang: 55 mln subito da sponsor o finanziamento. “Dalla Cina filtra…”

Il presidente nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, ha pronta la strategia per rispettare le scadenze di marzo, ora più vicine che mai

" S teven Zhang guarda al futuro a breve termine dell’Inter con più fiducia ". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus in merito alla situazione societaria dell'Inter . Il presidente nerazzurro è infatti occupato nell'attuare la strategia per ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel mese di marzo.

E avrebbe pronta la mossa: "Le scadenze con l’Uefa di fine marzo - scrive il quotidiano -, quelle da rispettare per ottenere la licenza e partecipare alle coppe europee 2021-22, adesso fanno meno paura e i debiti maturati nel 2020 (tra i quali la rata da 10 milioni al Real per Hakimi ) verranno onorati. Dalla Cina a riguardo filtra tranquillità .

Due le possibile soluzioni: ottenere i 55 milioni non ancora pagati dagli sponsor asiatici oppure, più probabilmente, un finanziamento soci/aumento di capitale. Superare la dead line di fine mese, però, non risolve i problemi nerazzurri perché, se in questa scadenza l’Uefa consente accordi con i tesserati per posticipare gli stipendi o di non pagare il 15% dei salari del 2020, a giugno la situazione dovrà essere risolta".