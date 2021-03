Sole 24 Ore – Inter, da Fortress 250 mln: Suning al comando. C’è una clausola…

La famiglia Zhang sta valutando un'offerta preliminare del fondo americano: le scadenze incombono e bisogna trovare una soluzione in fretta

Daniele Vitiello

Se in campo l'Inter continua ad acquisire forza e consapevolezza, sul fronte societario l'incertezza fatica a diradarsi. Un ulteriore tassello nella discussione che riguarda il futuro del club nerazzurro arriva da Il Sole 24: secondo il quotidiano Suning starebbe valutando un'offerta "ancora in uno stadio abbastanza preliminare e soggetta a possibili cambiamenti" di Fortress di 250 milioni di euro (in due rate sotto forma di finanziamenti ibridi). Con tale soluzione, la famiglia Zhang - che porta avanti discorsi di questo tipo anche con Bain Capital Credit - rimarrebbe al comando.

Inter, Suning valuta offerta di Fortress da 250 milioni

Sull'ipotesi cessione invece secondo il quotidiano esperto di materia economica "le discussioni appaiono invece in stand-by". Due manifestazioni di interesse sono arrivate attraverso Citic, banca d'affari cinese, ma le scadenze di fine marzo incombono e bisogna trovare in fretta una soluzione. BC Partnerspare non abbia manifestato l'intenzione di ritoccare l'offerta per la maggioranza dell'Inter. Quella che porta ai sauditi di Pif almeno al momento non sembra invece una pista calda.

A proposito del rifinanziamento del bond da 375 milioni, il quotidiano spiega: "Se Suning si decidesse a cedere anche solo una parte dell'Inter (più del 35%) a un compratore, a quel punto verrebbe attivata la clausola "chage of control". I bondholders avrebbero diritto a vendere il bond al valore nominale al nuovo proprietario. Oppure, come accade spesso in queste situazioni, si cercherà in assemblea di ottenere una rinuncia da parte degli obbligazionisti all'attivazione della clausola".