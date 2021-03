Conte, lo stipendio cambia: non più 12 mln. Sarà progetto Inter: conferma e…

E' tornato il sereno tra Antonio Conte e l'Inter. Il tecnico è pronto a rimanere al comando del progetto nerazzurro per aprire un ciclo

Antonio Conte e l'Inter hanno ritrovato serenità. Una seconda luna di miele inaspettata dopo gli sfoghi dell'allenatore nella scorsa estate. Ma ora la situazione è radicalmente cambiata, l'Inter veleggia in testa alla classifica e Conte vuole proseguire il suo cammino in nerazzurro anche il prossimo anno, per aprire un ciclo.

"Qui non si parla di contratto di Conte, che pure è valido fino al 2022 e con un ingaggio che salirà a 13,5 milioni netti. Una cifra che peraltro, nell’era post Covid, non è più d’attualità, non è replicabile altrove, neppure in quella Premier League che prima o dopo riaccoglierà l’Antonio allenatore. Ma il tecnico ha dalla sua un progetto tecnico avviato che il club intende confermare in toto, come dimostrano i rinnovi di contratti già predisposti di Lautaro e Bastoni (ma pure quello di De Vrij è in dirittura)", sottolinea la Gazzetta dello Sport.