Stipendi, l’Inter versa gennaio. Hakimi-Lukaku? Accordi blindati con Real e United

L'Inter, lato società, si avvicina ad un mese cruciale. Alla fine di marzo sono previste scadenze importanti ma il club è pronto a far fronte a tutte le necessità. E' quanto riferisce Repubblica.

"Si avvicina la scadenza del 31 marzo, quando l’Uefa verificherà lo stato dei pagamenti degli stipendi ai giocatori (l’Inter è pronta a versare quelli di gennaio) e dei cartellini dei giocatori. L’Inter nei mesi scorsi ha stretto accordi con diversi club per la dilazione dei pagamenti: dal Real Madrid, che attende i primi 10 milioni per Hakimi, al Manchester United, a cui ha versato 1,9 milioni di bonus legati all’acquisto di Lukaku. Sia il marocchino sia il belga saranno a disposizione di Antonio Conte questa sera a Parma, dove l’Inter può volare a +6 e dare l’allungo forse decisivo per il titolo", scrive il quotidiano.