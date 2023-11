GdS – Zhang sempre primo sponsor di Inzaghi: “Quella telefonata recente per…”

Tutto il supporto di Steven Zhang nei confronti di Simone Inzaghi . Non fisicamente, perché il presidente dell’Inter non è tornato a Milano di recente, ma il numero uno nerazzurro è da sempre molto vicino all’allenatore, prima e dopo le partite. Lo evidenzia anche La Gazzetta dello Sport in vista della trasferta di Salisburgo di questa sera.

“I conti tornano per Steven Zhang, che di Simone Inzaghi è sempre stato il primo sponsor. Il presidente ha fatto sentire al tecnico anche recentemente la sua vicinanza, pure con la telefonata dopo la vittoria sulla Roma per complimentarsi con lui e con tutto il management. Alla sua Inter Zhang ha sempre voluto dare una dimensione più internazionale possibile. Ed è questo il merito più grande che riconosce al suo allenatore. Del quale a giugno, in un’intervista alla Gazzetta, disse: «E’ l’allenatore tra quelli che ho avuto con il quale è più semplice lavorare. Lui ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare, sono più teso io di lui. Inzaghi è stato un dono per me». Dono che stasera potrebbe essere ricambiato con la terza qualificazione agli ottavi Champions League di fila: pioggia di milioni e di gloria. E la dimostrazione, da afferrare qui in terra austriaca, che Istanbul non è stata solo una scintilla”, si legge.