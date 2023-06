Inter, Zhang resiste. Strategia con Oaktree: “Flusso prestito ridotto. E ci sono 149mln…”

Nonostante si avvicini la scadenza del prestito elargito da Oaktree (maggio 2024), Steven Zhang non ha ancora perso le speranze di tenere l'Inter

Lo riferisce Tuttosport, che riporta di un Zhang determinato a rinegoziare lo stesso prestito per spostare la scadenza più in là nel tempo. Non solo: dei 275 milioni di euro del prestito, fin qui Suning ha usato solo 126 milioni. Ne restano 149, che potrebbero aiutare Zhang nella sua missione. Si legge: