Inter, la ricetta di Inzaghi funziona anche a Torino. Il match col City è già iniziato

Anche le prove generali sono andate in archivio. L'Inter entra ufficialmente nel turbinio di ansie, speranze e timori che l'accompagneranno fino alla finale di Champions League contro il Manchester City. Sei giorni che sembreranno ere geologiche, per la pressione che sarà compagna di viaggio ad Appiano Gentile e sul volo che porterà Inzaghi e i suoi ragazzi a Istanbul. Che sia 'solo' un sogno o un'ossessione, non fa differenza: nerazzurri e citizens dovranno essere bravi a gestire il peso del tempo che rischia di logorare anche il più lucido tra i protagonisti. Non servirà il fischio di Marciniak: la gara di Istanbul è già iniziata.

A proposito di fischi: quello triplice di Fabbri ieri è stato in qualche modo liberatorio, perché ha tolto davanti l'ultimo ostacolo prima del gran finale. Per quanto poco valesse per la classifica, la gara di Torino ha dato ai nerazzurri la certezza di finire il campionato davanti al Milan, già battuto in ogni salsa e competizione. Senza grandi affanni, pur ruotando il giusto. Ma la miglior notizia è quella non arrivata, nonostante la pioggia battente di ieri pomeriggio: scampato in scioltezza il pericolo infortuni. "No news, good news", recita il noto proverbio inglese che calza a pennello per l'occasione.