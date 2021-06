In Cina – Zhang Jindong e Suning citati dal Tribunale di Pechino: partito il ricorso

Nuovi problemi per Suning in Cina. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, Suning Appliance Group Co. è stata citata in giudizio

Matteo Pifferi

Nuovi problemi per Suning in Cina. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, Suning Appliance Group Co. è stata citata in giudizio e multata dal Tribunale di esecuzione - secondo Tribunale Intermedio del Popolo - di 3.082 miliardi di yuan (circa 396 milioni di euro). Il 2 giugno scorso, Suning.com aveva annunciato l'accordo con lo Jiangsu New New Retail Innovation Fund con un trasferimento di 520 milioni di azioni al prezzo di 6.12 yuan cadauna.

Proprio a causa di questa operazione, sono stati citati in giudizio Liu Yuping, Zhang Jindong, Suning Appliance Group Co., Ltd., and Suning Real Estate Group Co., Ltd che hanno già avviato le pratiche per il ricorso alla seconda Corte intermedia di Pechino.