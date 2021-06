Zhang doveva tornare in Cina ma rimanda tutto: “L’Inter precisa che…”

Il presidente nerazzurro, secondo Tuttosport, ha rimandato il suo ritorno a Nanchino: i dettagli

Sono giorni intensi a livello di calciomercato in casa Inter, con Marotta e Ausilio attivi su più piste. Ecco la ragione per cui, spiega Tuttosport, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha posticipato il suo ritorno in Cina: "Steven Zhang vigilerà ancora per qualche giorno sull’andamento di queste trattative tra cessioni e rinnovi contrattuali. Il presidente nerazzurro non ha ancora fissato la data del volo di ritorno in Cina. Avrebbe dovuto essere tra oggi e domani. Invece, secondo quanto precisa il club nerazzurro, resterà ancora a Milano. In attesa che il nuovo sarto Simone Inzaghi inizi a cucire l’abito che dovranno indossare i campioni d’Italia per difendere il titolo", si legge.