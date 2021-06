Inter, i tagli di Zhang non risparmiano nessuno: “Colpo di scena, può dire addio”

Nessuno è incedibile e a sorpresa può lasciare i nerazzurri in estate: spunta un nome nuovo sulla lista dei partenti con Inzaghi

Può lasciare l’ Inter , a sorpresa. Christian Eriksen non è certo di rimanere in nerazzurro con l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina, dopo l’addio di Antonio Conte.

Come riporta Calciomercato.com, “il colpo di scena può essere rappresentato da Eriksen, che nei giorni scorsi ha manifestato tutto il suo smarrimento per l'addio di repentino di Antonio Conte a poche ore dalla conquista dello scudetto e che ha già preannunciato la necessità di parlare con l'Inter al rientro dagli Europei per fare il punto della situazione. Tagliare, tagliare e ancora tagliare: c'è un nuovo imperativo categorico in casa nerazzurra”, si legge.