Inter, la verità su BC Partners e il miliardo chiesto da Zhang: il retroscena

L'Inter e le questioni societarie: La Gazzetta dello Sport svela come sono andate le cose veramente nei mesi scorsi

Questo il racconto della Gazzetta: “Il campo centrale diventa Suning, che con l’aiuto di Goldman Sachs va in cerca di un socio per continuare l’avventura Inter. Le notizie si rincorrono, la pandemia ha cambiato il mondo tutto, vuoi che l’Inter faccia eccezione? Altro che calciomercato, altro che rinforzi per lo scudetto: qui non si può fare nulla. Tanti saluti a Nainggolan, ora libero di raggiungere il Cagliari: nullo il suo apporto alla causa, perché non cederlo prima? Per il resto, si va avanti con quel che c’è. I nomi dei fondi interessati a entrare nel club – e qualcuno invece interessato solo a farsi pubblicità… – si sostituiscono a quelli dei giocatori: BC Partners e non Paredes, per capirsi. C’è chi arriva a stravolgere la realtà e va persino oltre: Zhang mette in vendita l’Inter. Non è vero, il presidente smentisce. Semmai era vero il contrario: c’è chi ha provato a vedere se fosse concreta la possibilità di un acquisto del club, portando avanti una due diligence ma trovando la porta chiusa, anche perché la valutazione che Zhang fa dell’Inter è di oltre un miliardo di euro. Certo, le difficoltà ci sono, va trovato un accordo sugli stipendi con Lukaku e compagni. I giocatori non vivono sulla Luna. Leggono, si informano, si confrontano: cosa succede ora? Succede che diventa decisivo il ruolo dell’amministratore delegato Beppe Marotta. È lui a parlare con la squadra, a rassicurare i calciatori, a spiegare perché è inutile disperdere energie su fatti che non riguardano il campo”, si legge. La rincorsa dell'Inter allo scudetto è iniziata proprio così.