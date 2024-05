"Lo scenario è paradossalmente abbastanza chiaro: Pimco è uscito di scena dopo aver trattato con Zhang per un finanziamento. Evidentemente, però, ci sono delle clausole all'interno del contratto tra Oaktree e Suning che vincolano l'Inter, altrimenti non si spiegherebbe questo braccio di ferro. Oggi la soluzione più plausibile è che l'Inter possa passare di mano. Zhang come Yonghong Li? Non arriverei a questo eccesso, visto che Suning resta una realtà importante, nonostante anni difficili a causa del Covid e di alcune scelte decise dal governo di Pechino. Suning nei primi anni ha investito quasi 700 milioni nell'Inter. Quindi, guai a fare questo parallelismo. Diciamo che sta finendo con Zhang che non ha disponibilità liquide che possano essere impiegate per ripagare il finanziamento di Oaktree e c'è evidentemente l'interesse di un fondo, che tra l'altro deve rendere conto ai suoi proprietari e ai suoi investitori".