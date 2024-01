Agostinelli: “La Lazio può fare il colpaccio. Bisognerà giocare al massimo e sperare che l’Inter…”

Intervistato da Tag24, Andrea Agostinelli ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio. "La squadra di Sarri ci arriva meglio rispetto alla partita di campionato, non con un gioco spumeggiante ma cinque vittorie consecutive. La squadra ha ritrovato equilibrio, ora incontrare la Lazio non è facile".

"Bisognerà giocare al massimo, e sperare che l’Inter non sia al top. Nella partita secca può succedere tutto. L’Inter è più forte, ma la Lazio ha grande qualità nei singoli e non parte sconfitta anche se l’avversario è più forte, gli ultimi risultati non sono un caso. Il colpaccio si può fare".