Lautaro d’Oriente, prima la Supercoppa e poi firma il rinnovo: cifre e dettagli

"Sempre lui. Già perché Lautaro non è soltanto il bomber principe del nostro campionato, con 18 centri in 20 giornate (lui ne ha giocate 18), ma per la Lazio è pure una vera bestia nera. In 10 incroci con i biancocelesti, infatti, è stato capace di firmare ben 6 reti. Inoltre, è in serie aperta nelle ultime 3 sfide, con ben 4 prodezze. Nel bilancio complessivo è leggermente in vantaggio, con 5 successi e 4 sconfitte, ma ciò non toglie che il Toro sarà il pericolo numero uno per la retroguardia biancoceleste. Da evitare, quindi, regali come avvenuto nell’ultimo confronto all’Olimpico, un paio di mesi, quando Marusic lanciò letteralmente l’argentino davanti a Provedel, per il gol del vantaggio nerazzurro, poi bissato nella ripresa da Thuram. Attenzione, però, perché Lautaro è capace di accendersi da solo. E, soprattutto, è l’elemento che in questa prima parte di stagione ha finito per orientare le fortune interiste.