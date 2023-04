Gds – Brozovic in rotta con l’Inter, è plateale. Non reagisce, 2 i rimpianti di Inzaghi

Il centrocampista ieri è entrato a gara in corso, ma il suo ingresso non ha aiutato la squadra. Non è più il perno della squadra

Andrea Della Sala

Tra i tanti problemi di questa Inter c'è anche quello relativo a Marcelo Brozovic. Quello che era l'elemento insostituibile della squadra di Conte e di Inzaghi si è perso. Ieri il suo ingresso contro la Salernitana non ha prodotto benefici, anzi forse ha peggiorato la situazione.

"Marcelo Brozovic è la fotografia perfetta dell’Inter smarrita. Di una squadra che l’anno scorso comunque arrivò a giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata e ora non sa neppure se riuscirà a entrare tra le prime quattro. Brozovic è in rotta con l’Inter: ormai è plateale. Ha capito di essere sacrificabile a fine stagione. E le sue prestazioni ne risentono, di sicuro non fanno in modo che qualcuno cambi idea su di lui", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Piuttosto, aumenta ogni secondo il rimpianto di non avere a disposizione Calhanoglu, in forte dubbio per martedì. E di non aver impiegato abbastanza Asllani, che a Salerno non ha demeritato. Il giovane regista albanese ha il fuoco dentro e si vede. Di Brozovic, invece, la società non può dimenticare il suo lento recupero pre e post Mondiale, con una gestione delle forze, dei tempi e delle modalità – si ricordi il guru Milutinovic insieme consigliere di Marcelo e consulente del Milan – quantomeno discutibile", aggiunge Gazzetta.