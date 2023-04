Inter, sfortuna innegabile. Il club riflette: il futuro di Inzaghi dipende da…

Una trama da film. Il pari dell'Inter in casa della Salernitana ha il sapore di una clamorosa beffa: "Un film costruito sugli errori e l'innegabile sfortuna dell'Inter, dominante per oltre un'ora, e sulle parate di Ochoa".

"L'Inter colleziona 25 tiri, 15 occasioni nitide di cui almeno tre clamorose, un palo e una traversa che aggiungono il cappello della jella , e alla fine s'inchina a un cross di Candreva che s'infila all'incrocio beffando Onana. Al 90', appunto: 1-1. Un pareggio con 3 tiri nello specchio (traversa di Dia) che vale oro in ottica salvezza per la Salernitana e che continua a seminare tempesta su Inzaghi".

I nerazzurri non vincono per la quarta partita di fila in campionato, con il cammino verso la qualificazione in Champions League che continua a complicarsi.