Cerruti: “L’Inter ha fallito la prova del nove, Lukaku l’ha superata. Che succede se…”

"L’ultimo esempio di Lukaku lo dimostra, perché grazie anche ai suoi gol Simone Inzaghi non è più discusso. Con la non piccola differenza che l’allenatore ha un contratto con l’Inter anche per la prossima stagione ed è stato ufficialmente confermato dal presidente Steven Zhang, mentre il futuro nerazzurro di Lukaku è un’incognita. Che cosa succederebbe, infatti, se Lukaku segnasse i gol decisivi in Coppa Italia e Champions, aiutando l’Inter a mantenere almeno il quarto posto in campionato? Paradossalmente, ma non troppo, il gran finale dell’attaccante belga lo riavvicinerebbe più al futuro del Chelsea che a quello dell’Inter. E dopo averlo atteso tanto sarebbe una beffa soprattutto per Marotta, che ha compiuto il doppio capolavoro di venderlo per oltre cento milioni e di riprenderselo, in prestito, per una decina. Ecco perché la sua finestra rimarrà aperta fino al 10 giugno, quando spera di affacciarsi per vedere tante bandiere nerazzurre".