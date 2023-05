Penalizzazione Juve, ricambia classifica. Ecco cosa serve all’Inter per qualificarsi in CL

Alla squadra bianconera sono stati tolti dieci punti nell'ambito del processo per le plusvalenze. I nerazzurri chiamati a centrare la qualificazione

10 sono i punti di penalizzazione che la Corte d'Appello della FIGC ha inflitto alla Juventus dopo la revisione del processo sulle plusvalenze. La classifica di Serie A quindi cambia di nuovo inevitabilmente con i bianconeri che scendono da 69 a 59 punti (con tre gare da giocare, compresa quella di questa sera contro l'Empoli), quindi al settimo posto. Al secondo posto sale la Lazio con 68 punti, ormai certa della CL, e subito dietro, a 66 punti, dopo la sconfitta col Napoli c'è l'Inter di Inzaghi. Quarto il Milan a 64 punti, quinta l'Atalanta a 61 punti (prossima rivale della squadra interista) e a 60 punti la Roma che ha pareggiato questa sera contro la Salernitana per 2-2.

Cosa serve all'Inter per qualificarsi in Champions?

La squadra di Inzaghi dovrà giocarsi la qualificazione nella prossima CL contro l'Atalanta, diretta rivale, e contro il Torino nell'ultima giornata. Ai nerazzurri, per tornare a giocare la competizione nella quale ha raggiunto la finale in questa stagione, basterebbe non perdere contro la formazione di Gasperini. E se dovesse perdere con due gol di scarto, allora dovrebbe battere il Toro di Juric nell'ultima giornata (o fare lo stesso risultato dei bergamaschi). Se invece contro la formazione di Gasp l'Inter dovesse perdere con un gol di scarto, a Torino basterebbe un pareggio.