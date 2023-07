Inter-Bisseck, ci siamo: doppio ruolo per il ‘tedeschino’, nerazzurri convinti di…

Il difensore tedesco è sempre più vicino: il nomignolo affettuoso e quella convinzione in viale della Liberazione...

Yann Aurel Bisseck si avvicina a grandi passi all’Inter. Ieri i nerazzurri hanno attivato l’iter burocratico per pagare la clausola di 52 milioni di corone danesi, pari a 7 milioni di euro, prevista dal contratto con l’Aarhus.

"Dietro al nomignolo affettuoso il fatto che il club di Zhang sia convinto di aver preso un diamante da sgrezzare, un talentino con enormi margini di crescita - rivela La Gazzetta dello Sport -: qualcosa, anche in zona gol, si è pure visto nell’Europeo Under 21 in cui la Germania, di cui Yann era pure capitano, è stato eliminato nella fase a eliminazione diretta”.