Inter, obiettivo seconda stella. Thuram+Frattesi dimostrazione di forza: Inzaghi deve vincere

Dopo due anni fatti di trofei conquistati come Coppa Italia e Supercoppa Italiana e una finale di Champions persa a giugno con il City, l'obiettivo della prossima stagione dell'Inter è uno solo. Lo scudetto. Si lavora per la seconda stella e il campionato deve essere la priorità per tutti in casa nerazzurra.

"Per questo lavorano i dirigenti nerazzurri: Simone Inzaghi avrà una macchina in grado di andare a vincere, una squadra che alla prima di campionato si presenterà più forte di quella che è arrivata in finale a Istanbul ma che ha pure, per larga parte, deluso le aspettative in campionato. È la convinzione, è il chiodo fisso, l’obiettivo e l’ossessione, il traguardo per fissare un pezzo di storia: lo scudetto della seconda stella", spiega La Gazzetta dello Sport.