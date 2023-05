Diletta Leotta: “L’Inter ha meritato, ma occhio al Milan. In Champions non è ancora finita”

Intervistata da La Gazzetta dello Sport durante la Milano Football Week, la presentatrice Dazn Diletta Leotta ha parlato anche dell'euroderby tra Inter e Milan. All'andata vittoria per la squadra di Inzaghi , ma secondo il volto di Dazn la qualificazione è ancora in gioco.

«L’ho visto da casa. Un altro spettacolo, e infatti l’Inter ha segnato due gol in dieci minuti. È emozionante vedere le italiane in semifinale di Champions, spero capiti ancora. È un periodo importante del nostro calcio, poi i nerazzurri hanno meritato. Occhio al Milan, però…».

Da Ancelotti a Maldini: la lista è lunga.

«L’ultimo è stato Paulo Dybala, un gentiluomo del calcio. È un grande appassionato di scacchi. Durante l’intervista, parlando di questo, mi ha detto “io sono un pedone, non la regina”. Non me l’aspettavo da lui, da sempre sinonimo di qualità e di classe. E poi Barella, Maldini, Ancelotti, il primo realizzato, e infine Spalletti. A breve lo intervisterò da campione d’Italia a Castel Volturno, per chiudere un cerchio».