Fiorentina-Inter, Andreolli: “La qualità dei singoli ha fatto la differenza, Barella…”

Marco Andreolli ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro la Fiorentina: "É successo veramente di tutto. Grande approccio dell'Inter che sembrava in gestione e totale controllo. Con il rigore la Fiorentina ha ritrovato fiducia e l'Inter ha perso tranquillità soccombendo al nervosismo dei viola. Bravi a trovare un gol un po' fortunoso che ci prendiamo molto volentieri. Questa vittoria non vale 6 punti ma 4 sì".

"É venuta un po' a mancare la qualità dell'Inter in maniera globale, ma la qualità dei singoli ha fatto la differenza. Barella sapeva di poter diventare più importante in zona gol, quest'anno riesce sempre ad essere decisivo. In questo momento della stagione c'è bisogno di fare punti su un campo difficile. Gara complicata, quello che conta è uscire con una vittoria. Forse l'Inter ha fatto un po' più di fatica. Oggi è mancata un po' di lucidità, soprattutto sul primo gol con la situazione del rigore e l'intervento di Dimarco. Se non sei concentrato, se ti fai prendere dall'inserimento arrivi in ritardo. Questi sono piccoli particolari che alla fine fanno la differenza. I difensori hanno fatto una buona gara. Ma sui due gol l'Inter aveva la difesa schierata e ci vuole solo un po' di cattiveria e concentrazione", ha concluso Andreolli.