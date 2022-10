L’Inter ignora le polemiche della Fiorentina: no comment e testa alla Champions

Nessun commento dall'Inter dopo quanto accaduto ieri sera a Firenze dopo la gara vinta contro la Fiorentina. Il club nerazzurro, interpellato dall'ANSA, non intende fare alcun commento né rispondere ai viola.

Tutta la società guarda oltre ed è già concentrata verso la decisiva sfida di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen, in cui gli uomini di Simone Inzaghi a San Siro avranno il primo match point per centrare la qualificazione agli ottavi.