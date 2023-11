Florenzi, niente scommesse sul calcio: “roulette e altri giochi”. Situazione simile a Zaniolo

"Prima ancora di essere sentito, Florenzi aveva ribadito al Milan, all’agente Alessandro Lucci e ai legali che lo assistono di non aver mai puntato sul pallone. La posizione del giocatore, che poi è stata messa nero su bianco con il comunicato, è chiara e da parte del suo entourage non ci sono dubbi sulla veridicità delle sue dichiarazioni, anche perché al momento non ci sono indizi nelle mani della Procura di Torino che possano dimostrare il contrario. Il suo nome non figura nelle intercettazioni, è stato tirato in ballo da uno degli altri calciatori. Florenzi è rimasto sereno e ieri mattina si è allenato con la squadra e continuerà a farlo nei prossimi giorni a Milanello, in vista della ripresa delle competizioni: tra Fiorentina e Dortmund avrà subito i suoi spazi. Nel frattempo a Torino si continua a indagare: non è da escludere il coinvolgimento di altri giocatori, anche di serie minori. Presto potrebbero spuntare nuovi nomi legati al calcio", scrive Gazzetta.