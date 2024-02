Domenica sera ci saranno oltre 70mila persone al Meazza per assistere a Inter-Juve, si va verso un incasso alto per i nerazzurri

Non ci saranno posti vuoti al Meazza domenica sera per Inter-Juventus. Tutto esaurito per la sfida tra la prima e la seconda in classifica. Incasso non da record, ma sarà sul podio delle gare di Serie A con l'introito più grande.