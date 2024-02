Domenica sera a San Siro andrà in scena la grande sfida tra Inter e Juventus. La squadra di Inzaghi ha scavalcato i bianconeri, fermati nello scorso weekend dal pari dall'Empoli. Il tecnico dei nerazzurri non ha dubbi sulla formazione di domenica e punterà ancora una volta sul tandem Lautaro-Thuram.

"Non esiste una coppia d’attacco come Thuram-Lautaro in Italia. Anche in Europa è difficile riscontrare la stessa straordinaria combinazione tecnico-tattica. Il francese, pur partendo da lontano, ha una posizione media più offensiva: è lui a girare attorno all’argentino sfruttando la sua velocità. Per rendere l’idea: Thuram fa il Lautaro e Lautaro fa il Lukaku. Meno potenza, ma più velocità", analizza La Gazzetta dello Sport.